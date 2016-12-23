Бързи производства за извършено престъпление по чл.343Б, ал.1 от НК са образувани срещу следните водачи на ППС:

На 23.12.2016г. около 23:25 в с.Копривлен, общ.Хаджидимово, В.Ш./33г./ от с.Копривлен е управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф” с наличие на 2,38 промила алкохол издишания въздух.

На 24.12.2016г. около 02:08 часа по ул.“Потока“ в гр.Гоце Делчев, И.Б./32г./ от гр.Гоце Делчев е управлявал лек автомобил „Дайхатсу“ с наличие на 1,68 промила алкохол в издишания въздух.

На 24.12.2016г. около 23:25 часа в с.Дебрен, М.М./28г./ от с.Дебрен е управлявал лек автомобил „Фиат Пунто“ с наличие на 1,85 промила алкохол в издишания въздух.

На 24.12.2016г. около 03:40 часа по пътя между гр.Разлог и гр.Банско, М.М./30г./ от гр.Банско е управлявал лек автомобил „Сеат“ с наличие на 1,72 промила алкохол в издишания въздух.

На 26.12.2016г. около 01:45 часа по ул.“Свобода“ в гр.Сандански, Р.Е/27г./ от гр.Кочериново е управлявал лек автомобил „Опел“ с наличие на 1,66 промила алкохол в издишания въздух.

П. Иванов