Екслузивно в Struma.com! Кметът на Ракитна Ст. Костов разби с лаптоп главата на съселянин-инвалид, след разпра за лешоядите над селото му!

Ето какво представлява лешоядният парк над симитлийското село Ракитна



Селският управник твърди: Не съм го пипнал, той непрекъснато се заяжда заради тези лешояди, полицията започна разследване на скандалния инцидент

Кметът на симитлийското село Ракитна Ст. Костов преби съселянина си Георги Иванов,заради стара вражда. Такава жалба е депозирана днес в полицията. Според нея инцидентът станал снощи след празненство по случай Сурва в селото, научи struma.com. Кметът придружаван от бивш затворник влетял в дома на Георги ,който е инвалид и го нападнал с груби думи, псувни и обиди. При опита на Георги да се защити кметът налетял на бой. На масата в стаята имало лаптоп ,който 60- годишният Георги използвал в работата си, кметът го взел и го стоварил върху главата му. Огромна рана зейнала зад ухото на Георги, той паднал почти в несвяст, което уплашило неканените гости, пише в депозираната жалба. Георги извикал полицаи, които му помогнали да потърси спешна помощ. Днес той извадил медицинско свидетелство и депозирал официална жалба срещу кмета на Ракитна. Започна изясняване на мотивите за нападението, кметът е давал показания . Според показанията му той не е докосвал Георги ,двамата отдавна имали пререкания заради незаконните постройки и истинската смрад, която се носи в селото от лешоядите над селото, за които Георги се грижи. Не за първи път Георги си позволявал да дискредитира името на кмета. Полицията се зае с установяване на истината по случая. Фактите са, че Георги наистина има разбита глава, има медицинско свидетелство, удостоверяващо, че му е нанесена телесна повреда. П. Петрова Още за: кмет ракитна бой парк лаптоп съселянин лешояди Още от: Крими



6 коментара

4 Януари 2017 18:25 | !!!!!! 2 ( 2 гласа) Оценка:гласа)

Хайде сговорна дружина ! Време е за проверка ! Много сериозно взе да ми писва от безпомощни "великани " !



4 Януари 2017 18:30 | g060 1 ( 1 гласа) Оценка:гласа)

kade gleda poli takiva koto tozi kmet triabva otdavna da gi maxne toi osven da se pravi na velik ida kazva 4e dokato poli go darji nema koi da go barne



4 Януари 2017 18:35 | ilo 1 ( 1 гласа) Оценка:гласа)

da prav si ima samo edna rabota da osigori voda za napoiavane na seloto no taia godina i tova ne napravi dobre 4e be6e kmeta na brejani da re6i problema



4 Януари 2017 18:40 | lili 1 ( 1 гласа) Оценка:гласа)

za6to se zaiajda s lo6oiadite tali kato gi dokaraxa toi prav ti4a6e da razpravia 4e tova e invistizia za seloto ama mai ne poly4i syxo i sega my pre4at



4 Януари 2017 18:42 | mite 1 ( 1 гласа) Оценка:гласа)

xo6i nie sme s teb toia boklyk kato go maxnat ot kmet nema koi da go pogledne



4 Януари 2017 18:59 | pe60 1 ( 1 гласа) Оценка:гласа)

poli toia kmet i toia na selo me4kyl otdavna triabva6e da sa v istoriata te sasipvat avtoriteta na ob6tinata i saotvetno na ob6tinskia kmet







