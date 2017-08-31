

Двама пияни шофьори са задържани в Благоевград

31 август 2017 10:37 260 прочита







Бързи производства за извършено престъпление по чл.343Б, ал.1 от НК са образувани срещу следните водачи на ППС: На 31.08.2017г. около 00:15 часа по ул.“Димитър Солунски“ в гр.Благоевград, Б.К./35г./ от гр.Благоевград, е управлявал лек автомобил „БМВ“ с наличие на 2,42 промила алкохол в издишания въздух. На 31.08.2017г. около 02:45 часа по ул.“Митрополит Борис“ в гр.Благоевград, А.К./46г./ от гр.Благоевград е управлявал лек автомобил „Опел Вектро“ с наличие на 1,45 промила алкохол в издишания въздух. В. Андонова Още за: шофьор арест алкохол Още от: Крими



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