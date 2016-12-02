Бързи производства за извършено престъпление по чл.343Б, ал.1 от НК са образувани срещу следните водачи на ППС:

На 02.12.2016г. около 23:25 часа по ул.“Стара планина“ в гр.Разлог, К.К./24г./ от гр.Разлог е управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф” с наличие на 1,52 промила алкохол издишания въздух.

На 03.12.2016г. около 06:20 часа по ул.“Кръстьо Асенов“ в гр.Благоевград, И.М./23г./ от гр.Гоце Делчев е управлявал лек автомобил „БМВ“ с наличие на 1,79 промила алкохол в издишания въздух.

На 04.12.2016г. около 14:20 часа по ул.“Д-р Колинс“ в гр.Петрич, И.Х./48г./ от гр.Петрич е управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф“ с наличие на 2,36 промила алкохол в издишания въздух.

На 05.12.2016г. около 00:35 часа по ул.“М.Борис“ в гр.Благоевград, К.М./39г./ от гр.Сандански е управлявал лек автомобил „Ауди А3“ с наличие на 1,28 промила алкохол в издишания въздух.

Петя Георгиева