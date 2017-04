Ретро парти в THE FACE, утре гостува Преслава

5 април 2017 13:22 425 прочита







Любимците на младите Дара и F.O. гостуваха на хитовият клуб "The face" снощи. Най-вървежният клуб в Благоевград събра стотици почитатели на изпълнителката на хитът "К`во не чу". F.O. нажежи до краен предел настроението на присъстващите с хитове като "Няма чакай", "Пречим", "Може би", "Личната", "Няма да се дам", "Минута по минута". Купонът продължи до ранни зори с луди танци и много наздравици. Така "Минута по минута" без да се питаме "К`во не чух" събираме сили за четвъртък, когато специален гост на "The face" ще бъде Преслава, която има "Дяволско желание" да се погрижи да се забавлявате до сутринта! Вход свободен за дамите, включете "Режим неприлична" и покажете кой е "Царят на купона" в най-доброто място за забавления в Югозапада! Днес отново ретро парти в нощното заведение. Още за: любимци парти Преслава Още от: Хайлайф



Запомни За печат





Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на в-к Струма.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката