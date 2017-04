Легендарният македонски оркестър "Kiss me" гостува в механа "Македония" в Благоевград

18 април 2017 14:40 1 коментар 1352 прочита







Музикантите от македонския оркестър "Kiss me" ще бъдат специални гости на благоевградската механа "Македония" в четвъртък (20 април), а в петък (21 април) ще продължат гостуването си и в механа "Воденицата".

Легендарният оркестър не жали сили, за да направи невероятен купон и да весели своите верни фенове и почитатели на македонската и сръбска музика. "Kiss me" са известни с това, че могат да свирят и да забавляват купонджиите часове наред без да спират, както са го правили и преди в Благоевград. Македонците са се заканили да превърнат престоя на всички клиенти на механите "Македония" и "Воденицата" незабравим. Побързайте местата са ограничени, насладете се на добрата кухня и легендите от "Kiss me", четвъртък и петък само в "Македония" и "Воденицата". П. Георгиева Още за: kiss me македония оркестър благоевград воденицата Още от: Хайлайф



1 коментар

18 април 2017 20:17 | кмето 1 ( 1 гласа) Оценка:гласа)

едни легендарни селяци-гостуват на друг легендаре селяк.... со капа







