Вижте атентатора от Манчестър (снимка)

24 май 2017



Факсимиле: The Sun



Факсимиле: The Sun Факсимиле: The Sun Изданието „The Sun“ публикува снимка на атентатора от Манчестър – Салман Абеди. Наричат го „лице на чисто зло“. Атентаторът погуби 22 души и рани десетки на концерт на Ариана Гранде в Манчестър в понеделник вечер. Една от жертвите е и самият терорист. Твърди се, че ислямистът е имал връзки с терористичната организация „Ал Кайда“ и е бил на обучения в чужбина, предава NBC, позовавайки се на неназован източник от разузнаването, който е запознат отблизо с разследването. Според американското разузнаване пътуванията му до Либия и други източни страни е свързано именно с терористичната организация. „Отделно от факта, че той има ясни връзки с „Ал Кайда“, един млад човек има възможност да общува с много различни групи“, допълва запознатият със следствието. В Либия има реална възможност той да бъде обучен от бунтовници в лагери./Trud.bg Още за: издание снимка атентатор Още от: България и свят



