Ïðåçèäåíòúò Äîíàëä Òðúìï ùå ïîïèòà Àíãåëà Ìåðêåë íà ñðåùàòà èì íà 14 ìàðò â Áåëèÿ äîì êàê ÑÀÙ ìîãàò äà ïîìîãíàò çà óðåæäàíå íà êîíôëèêòà â Èçòî÷íà Óêðàéíà.
Òîâà ïðåäàäîõà Ðîéòåðñ è ÁÒÀ, öèòèðàéêè âèñøè ñëóæèòåëè â ïðàâèòåëñòâîòî íà Òðúìï.
Òîé îñâåí òîâà èñêà äà ÷óå ìíåíèåòî íà Ìåðêåë ïî âúïðîñà çà îòíîøåíèÿòà ñ ðóñêèÿ ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí, äîáàâèõà ñëóæèòåëèòå, êîèòî ãîâîðèõà ïðåä æóðíàëèñòè â Áåëèÿ äîì çà ïðåäñòîÿùàòà âèçèòà íà ãåðìàíñêàòà êàíöëåðêà âúâ Âàøèíãòîí.
Î÷àêâà ñå Òðúìï è Ìåðêåë äà îáñúäÿò ñúùî ðîëÿòà íà ÍÀÒÎ è âúïðîñà çà óâåëè÷àâàíå íà ôèíàíñîâèÿ ïðèíîñ íà åâðîïåéñêèòå ñòðàíè â àëèàíñà.
Íèå ñìå îêóðàæåíè îò ðåøèìîñòòà íà ãåðìàíñêîòî ïðàâèòåëñòâî çà óâåëè÷àâàíå íà ðàçõîäèòå çà îòáðàíà äî çàäàäåíîòî îò Àëèàíñà öåëåâî ðàâíèùå îò 2 ïðîöåíòà îò áðóòíèÿ âúòðåøåí ïðîäóêò äî 2024 ã., çàÿâè åäèí îò èçòî÷íèöèòå, ïîæåëàëè àíîíèìíîñò.
Ïî äóìèòå ìó, ïðåçèäåíòúò Òðúìï âÿðâà, ÷å âñè÷êè ñúþçíèöè òðÿáâà äà ñïîäåëÿò áðåìåòî ïî îñèãóðÿâàíå íà êîëåêòèâíàòà îòáðàíà.
"Î÷àêâàìå äâàìàòà äà èìàò ìíîãî ïîçèòèâíà, ñúðäå÷íà ñðåùà", îòáåëÿçà èçòî÷íèêúò îò Áåëèÿ äîì.
èçòî÷íèê: dnes.dir.bg