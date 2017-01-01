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Ëåñíè áèñêâèòè ñ ïàð÷åíöà øîêîëàä Âêóñíà ðåöåïòà îò äåòñòâîòî - ãðàõ ÿõíèÿ Ìîäíè ñúâåòè îò Êèì Êàðäàøèÿí
 Ñúáîòà, 11 ÌàðòÔîðóìÊëþêè
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Òðúìï ïèòà Ìåðêåë çà Èçòî÷íà Óêðàéíà


11 ìàðò 2017 11:39   140 ïðî÷èòà

Â Áåëèÿ äîì î÷àêâàò ïîñåùåíèåòî íà ãåðìàíñêèÿ êàíöëåð Àíãåëà Ìåðêåë ñëåäâàùàòà ñåäìèöà. Ñí.: Àðõèâ Äèð.áã
Â Áåëèÿ äîì î÷àêâàò ïîñåùåíèåòî íà ãåðìàíñêèÿ êàíöëåð Àíãåëà Ìåðêåë ñëåäâàùàòà ñåäìèöà. Ñí.: Àðõèâ Äèð.áã


Â Áåëèÿ äîì î÷àêâàò ïîñåùåíèåòî íà ãåðìàíñêèÿ êàíöëåð Àíãåëà Ìåðêåë ñëåäâàùàòà ñåäìèöà. Ñí.: Àðõèâ Äèð.áã

Ïðåçèäåíòúò Äîíàëä Òðúìï ùå ïîïèòà Àíãåëà Ìåðêåë íà ñðåùàòà èì íà 14 ìàðò â Áåëèÿ äîì êàê ÑÀÙ ìîãàò äà ïîìîãíàò çà óðåæäàíå íà êîíôëèêòà â Èçòî÷íà Óêðàéíà.

Òîâà ïðåäàäîõà Ðîéòåðñ è ÁÒÀ, öèòèðàéêè âèñøè ñëóæèòåëè â ïðàâèòåëñòâîòî íà Òðúìï.

Òîé îñâåí òîâà èñêà äà ÷óå ìíåíèåòî íà Ìåðêåë ïî âúïðîñà çà îòíîøåíèÿòà ñ ðóñêèÿ ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí, äîáàâèõà ñëóæèòåëèòå, êîèòî ãîâîðèõà ïðåä æóðíàëèñòè â Áåëèÿ äîì çà ïðåäñòîÿùàòà âèçèòà íà ãåðìàíñêàòà êàíöëåðêà âúâ Âàøèíãòîí.

Î÷àêâà ñå Òðúìï è Ìåðêåë äà îáñúäÿò ñúùî ðîëÿòà íà ÍÀÒÎ è âúïðîñà çà óâåëè÷àâàíå íà ôèíàíñîâèÿ ïðèíîñ íà åâðîïåéñêèòå ñòðàíè â àëèàíñà.

Íèå ñìå îêóðàæåíè îò ðåøèìîñòòà íà ãåðìàíñêîòî ïðàâèòåëñòâî çà óâåëè÷àâàíå íà ðàçõîäèòå çà îòáðàíà äî çàäàäåíîòî îò Àëèàíñà öåëåâî ðàâíèùå îò 2 ïðîöåíòà îò áðóòíèÿ âúòðåøåí ïðîäóêò äî 2024 ã., çàÿâè åäèí îò èçòî÷íèöèòå, ïîæåëàëè àíîíèìíîñò.

Ïî äóìèòå ìó, ïðåçèäåíòúò Òðúìï âÿðâà, ÷å âñè÷êè ñúþçíèöè òðÿáâà äà ñïîäåëÿò áðåìåòî ïî îñèãóðÿâàíå íà êîëåêòèâíàòà îòáðàíà.

"Î÷àêâàìå äâàìàòà äà èìàò ìíîãî ïîçèòèâíà, ñúðäå÷íà ñðåùà", îòáåëÿçà èçòî÷íèêúò îò Áåëèÿ äîì.

èçòî÷íèê: dnes.dir.bg

Îùå çà: Òðúìï  Ìåðêåë  êîíôëèêò Îùå îò: Áúëãàðèÿ è ñâÿò

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Âàøèÿò êîìåíòàð

ÂÀÆÍÎ! Ïðàâèëà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàð

Èìå



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