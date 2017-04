САЩ призоваха гражданите си в Русия към "особена бдителност"

Нараснала е възможността за антиамерикански настроения в Русия, предупреди US посолството. Сн.: Shutterstock



Нараснала е възможността за антиамерикански настроения в Русия, предупреди US посолството. Сн.: Shutterstock Посолството на САЩ в Москва призова гражданите на САЩ в Русия да проявяват особена бдителност след ракетния удар по сирийското военно летище. "Посолството на САЩ в Москва напомня на всички граждани на САЩ, че политическата обстановка в Русия изисква от тях да проявяват най-висока бдителност и предпазливост. Предвид неотдавнашните събития е нараснала възможността от масови демонстрации, лични нападения и антиамерикански настроения. Напомняме на американските граждани, че дори мирните демонстрации могат да прераснат в стълкновения с употреба на насилие", се казва в съобщението, цитирано от ТАСС и БТА. На гражданите на САЩ се препоръчва да са бдителни и предпазливи, особено на многолюдни места и в обществения транспорт, постоянно да носят документи за самоличност и средства за комуникация и да не привличат излишно внимание. източник: dnes.dir.bg Още за: САЩ граждани Русия Още от: България и свят



