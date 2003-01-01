Òàçè èñòîðèÿ ùå âè ðàçïëà÷å! Àìåðèêàíêà ñïàñè 8-ãîäèøíî áúëãàð÷å, êîåòî òåæè ñàìî 3,5 êèëîãðàìà (ÑÍÈ... Åäíî åñïðåñî íà äåí ïðåäïàçâà çðåíèåòî Òîï äèçàéíåðêàòà Ìåãç ñ ãîëÿì óñïåõ â Áóêóðåù
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7 äåêåìâðè 2016 10:05   72 ïðî÷èòà

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Ñâåòëèíàòà ñå âèæäàøå â íÿêîëêî îáøèðíè ñèáèðñêè ðàéîíà, âêëþ÷èòåëíî îò Êðàñíîÿðñêèÿ êðàé è ðåïóáëèêà Õàêàñèÿ.

Î÷åâèäöè êàçàõà, ÷å ìåòåîðúò å áèë èçâúíðåäíî ÿðúê. Ïðè ïðåìèíàâàíåòî ìó ñïîðåä òÿõ å ñòàíàëî ñâåòëî êàòî ïðåç äåíÿ.

Ïîñòðàäàëè íàçåìíè îáåêòè íÿìà. Ïðåäñòàâèòåë íà äúðæàâíàòà êîðïîðàöèÿ "Ðîñêîñìîñ" êàçà, ÷å íå å ðåãèñòðèðàíî ïàäàíå íà êîñìè÷åñêè îòïàäúöè íàä òåðèòîðèÿòà íà Õàêàñèÿ.

Îòëîìêèòå ìîæå äà ñà ïàäíàëè â òàéãàòà, êúäåòî å òðóäíî äà áúäàò íàìåðåíè. Ñïåöèàëèñòèòå ùå èç÷èñëÿò òðàåêòîðèÿòà íà ïàäàíå íà íåáåñíîòî òÿëî.

Áèëè ñà ÷óòè òðè âçðèâà, òàêà ÷å ìåòåîðúò áåç ñúìíåíèå ñå å ðàçäðîáèë ïðè èçãàðÿíåòî ñè. Òîé å íÿêîëêî ïúòè ïî-ìàëúê îò îíçè, êîéòî ïàäíà íàä ×åëÿáèíñê ïðåç 2013 ã.

Íàòàí Åéñìîíò îò Èíñòèòóòà ïî êîñìè÷åñêè èçñëåäâàíèÿ ñìÿòà, ÷å äèàìåòúðúò íà ïàäíàëèÿ ñåãà ìåòåîðèò å áèë îò 10 äî 15 ìåòðà.

Íàé-âåðîÿòíî òîé å áèë êàìåíèñò èëè âîäåí, äîáàâÿ Ëåíòà. Òàêèâà ìåòåîðèòè, íî ïî-ìàëêè, ïàäàëè ìíîãî ÷åñòî íà Çåìÿòà.

èçòî÷íèê: dnes.dir.bg

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