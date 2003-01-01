Íåãîëÿì ìåòåîð èçãîðÿ íîùåñ íàä Èçòî÷åí Ñèáèð, ïðúñêàéêè ìíîãî ÿðêà ñâåòëèíà, ñúîáùèõà Ëåíòà è ÒÀÑÑ, öèòèðàíè îò ÁÒÀ.
Ñâåòëèíàòà ñå âèæäàøå â íÿêîëêî îáøèðíè ñèáèðñêè ðàéîíà, âêëþ÷èòåëíî îò Êðàñíîÿðñêèÿ êðàé è ðåïóáëèêà Õàêàñèÿ.
Î÷åâèäöè êàçàõà, ÷å ìåòåîðúò å áèë èçâúíðåäíî ÿðúê. Ïðè ïðåìèíàâàíåòî ìó ñïîðåä òÿõ å ñòàíàëî ñâåòëî êàòî ïðåç äåíÿ.
Ïîñòðàäàëè íàçåìíè îáåêòè íÿìà. Ïðåäñòàâèòåë íà äúðæàâíàòà êîðïîðàöèÿ "Ðîñêîñìîñ" êàçà, ÷å íå å ðåãèñòðèðàíî ïàäàíå íà êîñìè÷åñêè îòïàäúöè íàä òåðèòîðèÿòà íà Õàêàñèÿ.
Îòëîìêèòå ìîæå äà ñà ïàäíàëè â òàéãàòà, êúäåòî å òðóäíî äà áúäàò íàìåðåíè. Ñïåöèàëèñòèòå ùå èç÷èñëÿò òðàåêòîðèÿòà íà ïàäàíå íà íåáåñíîòî òÿëî.
Áèëè ñà ÷óòè òðè âçðèâà, òàêà ÷å ìåòåîðúò áåç ñúìíåíèå ñå å ðàçäðîáèë ïðè èçãàðÿíåòî ñè. Òîé å íÿêîëêî ïúòè ïî-ìàëúê îò îíçè, êîéòî ïàäíà íàä ×åëÿáèíñê ïðåç 2013 ã.
Íàòàí Åéñìîíò îò Èíñòèòóòà ïî êîñìè÷åñêè èçñëåäâàíèÿ ñìÿòà, ÷å äèàìåòúðúò íà ïàäíàëèÿ ñåãà ìåòåîðèò å áèë îò 10 äî 15 ìåòðà.
Íàé-âåðîÿòíî òîé å áèë êàìåíèñò èëè âîäåí, äîáàâÿ Ëåíòà. Òàêèâà ìåòåîðèòè, íî ïî-ìàëêè, ïàäàëè ìíîãî ÷åñòî íà Çåìÿòà.
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