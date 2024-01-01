

Жълт код за 24 области заради гръмотевици

3 юни 2017 10:28 363 прочита







В тези области ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност

Жълт код за гръмотевична активност е обявен за 24 области на страната. Предупреждението за потенциално опасни метеорологични явления важи за областите: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Разград, Силистра, София, София област, Ловеч, Габрово, Търговище, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол. В тези области ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност с условия за гръмотевични бури и градушки. В отделни райони количеството на валежите ще надвишава 15 л/кв. м. източник: btvnovinite.bg Още за: код области гръмотевици Още от: България и свят



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