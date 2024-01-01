Новините на югозападна България
Тарта (пай) от бутер тесто с пълнеж от тиквички и сирена Илюстрация: ShutterstockКак да победим главоболието с домашни лекове Снимка: Елена Стефанова ЙордановаМиникюфтенца със зеленчукови рулца
 Събота, 03 ЮниФорумКлюки
   РегистрацияЗабравена парола
ОбществоКримиХайлайфПолитикаБизнесОтблизоСиня лампаБългария и святЛюбопитноРелаксСпортСмяхОбяви

Жълт код за 24 области заради гръмотевици


3 юни 2017 10:28   363 прочита



В тези области ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност


Жълт код за гръмотевична активност е обявен за 24 области на страната.

Предупреждението за потенциално опасни метеорологични явления важи за областите: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Разград, Силистра, София, София област, Ловеч, Габрово, Търговище, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол.

В тези области ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност с условия за гръмотевични бури и градушки. В отделни райони количеството на валежите ще надвишава 15 л/кв. м.

източник: btvnovinite.bg

Още за: код  области  гръмотевици Още от: България и свят

Добави/гласувай в Свежо   Сподели във Фейсбук Запомни    За печат

Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар

Име



Коментар



Въведете кода от картинката

 



 23497
 10479
 7632
 6226
 5273
 4834
 4497
 4001
 2561
 2417
 4
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 9
 5
 5
Реклама
   
Struma.com - Новините на югозападна БългарияБлогРекламаАбонаментКонтактиОбщи условияПоезия | Powered by FlexiCMS™
Информационна агенция STRUMA.COM - първи в новините на югозападна България. STRUMA.COM е запазена марка и като независима медия няма никаква връзка с други печатни и електронни медии със същото или подобни наименования.