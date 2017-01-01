Ìàêåäîíñêèÿò ïðåçèäåíò Ãåîðãå Èâàíîâ îòõâúðëè ïðèçèâà íà ðúêîâîäèòåëÿ íà åâðîïåéñêàòà äèïëîìàöèÿ Ôåäåðèêà Ìîãåðèíè äà äàäå ìàíäàò çà êàáèíåò íà Çîðàí Çàåâ.
Ìîãåðèíè îòïðàâè ïðèçèâà ñè ñëåä ïîðåäèöà îò ñðåùè â Ñêîïèå ñ ëèäåðèòå íà ïîëèòè÷åñêèòå ïàðòèè â ñòðàíàòà, ïðèïîìíÿ ÁÍÐ.
Ëèäåðúò íà Ñîöèàëäåìîêðàòè÷åñêèÿ ñúþç íà Ìàêåäîíèÿ Çîðàí Çàåâ çàÿâè ñëåä ñðåùà ñ Ôåäåðèêà Ìîãåðèíè, ÷å ÅÑ î÷àêâà áúðçî è ìúäðî ðåøåíèå íà êðèçàòà â ñòðàíàòà.
Âñè÷êè ïîëèòè÷åñêè ëèäåðè è îñîáåíî òåçè, êîèòî èìàò èíñòèòóöèîíàëíè îòãîâîðíîñòè, èìàò çàäúëæåíèåòî äà íàìàëÿò îïàñíàòà ðåòîðèêà. Öåëòà å äà ñå èçáåãíå ïðåâðúùàíåòî íà ïîëèòè÷åñêàòà è èíñòèòóöèîíàëíà êðèçà â ìåæäóåòíè÷åñêè êîíôëèêò èëè, îùå ïî-ëîøî, â ãåîïîëèòè÷åñêè êîíôëèêò,çàÿâè Ìîãåðèíè, êîÿòî äíåñ ïðîäúëæàâà ñâîÿòà îáèêîëêàòà â Çàïàäíèòå Áàëêàíè ñ ïîñåùåíèÿ â Áåëãðàä è Òèðàíà.
Ïî-ðàíî Ðóñèÿ îáâèíè Àëáàíèÿ, ÍÀÒÎ è Åâðîïåéñêèÿ ñúþç â îïèò äà íàëîæàò ïðîàëáàíñêî ïðàâèòåëñòâî â ðàçäèðàíàòà îò ïîëèòè÷åñêà êðèçà Ìàêåäîíèÿ.
Ñîöèàëäåìîêðàòèòå íà Çîðàí Çàåâ îáÿâèõà ïðåäè äíè, ÷å ñà ãîòîâè äà ñôîðìèðàò êàáèíåò ñ ïàðëàìåíòàðíàòà ïîäêðåïà íà àëáàíñêèòå ïàðòèè, êîèòî îò ñâîÿ ñòðàíà ïîñòàâÿò ðåäèöà óñëîâèÿ çà ïî-øèðîêà óïîòðåáà íà àëáàíñêèÿ åçèê â ñòðàíàòà, íàðàâíî ñ ìàêåäîíñêèÿ.
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