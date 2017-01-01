Íîâèíèòå íà þãîçàïàäíà Áúëãàðèÿ
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 Ïåòúê, 03 ÌàðòÔîðóìÊëþêè
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Ãåîðãå Èâàíîâ îòõâúðëè ïðèçèâà íà ÅÊ çà ìàíäàò íà Çàåâ


3 ìàðò 2017 09:59   135 ïðî÷èòà

Ãåîðãå Èâàíîâ íå ñå ñúîáðàçè ñ ìíåíèåòî íà ÅÊ. Ñí.: Àðõèâ Äèð.áã
Ãåîðãå Èâàíîâ íå ñå ñúîáðàçè ñ ìíåíèåòî íà ÅÊ. Ñí.: Àðõèâ Äèð.áã


Ãåîðãå Èâàíîâ íå ñå ñúîáðàçè ñ ìíåíèåòî íà ÅÊ. Ñí.: Àðõèâ Äèð.áã

Ìàêåäîíñêèÿò ïðåçèäåíò Ãåîðãå Èâàíîâ îòõâúðëè ïðèçèâà íà ðúêîâîäèòåëÿ íà åâðîïåéñêàòà äèïëîìàöèÿ Ôåäåðèêà Ìîãåðèíè äà äàäå ìàíäàò çà êàáèíåò íà Çîðàí Çàåâ.

Ìîãåðèíè îòïðàâè ïðèçèâà ñè ñëåä ïîðåäèöà îò ñðåùè â Ñêîïèå ñ ëèäåðèòå íà ïîëèòè÷åñêèòå ïàðòèè â ñòðàíàòà, ïðèïîìíÿ ÁÍÐ.

Ëèäåðúò íà Ñîöèàëäåìîêðàòè÷åñêèÿ ñúþç íà Ìàêåäîíèÿ Çîðàí Çàåâ çàÿâè ñëåä ñðåùà ñ Ôåäåðèêà Ìîãåðèíè, ÷å ÅÑ î÷àêâà áúðçî è ìúäðî ðåøåíèå íà êðèçàòà â ñòðàíàòà.

Âñè÷êè ïîëèòè÷åñêè ëèäåðè è îñîáåíî òåçè, êîèòî èìàò èíñòèòóöèîíàëíè îòãîâîðíîñòè, èìàò çàäúëæåíèåòî äà íàìàëÿò îïàñíàòà ðåòîðèêà. Öåëòà å äà ñå èçáåãíå ïðåâðúùàíåòî íà ïîëèòè÷åñêàòà è èíñòèòóöèîíàëíà êðèçà â ìåæäóåòíè÷åñêè êîíôëèêò èëè, îùå ïî-ëîøî, â ãåîïîëèòè÷åñêè êîíôëèêò,çàÿâè Ìîãåðèíè, êîÿòî äíåñ ïðîäúëæàâà ñâîÿòà îáèêîëêàòà â Çàïàäíèòå Áàëêàíè ñ ïîñåùåíèÿ â Áåëãðàä è Òèðàíà.

Ïî-ðàíî Ðóñèÿ îáâèíè Àëáàíèÿ, ÍÀÒÎ è Åâðîïåéñêèÿ ñúþç â îïèò äà íàëîæàò ïðîàëáàíñêî ïðàâèòåëñòâî â ðàçäèðàíàòà îò ïîëèòè÷åñêà êðèçà Ìàêåäîíèÿ.

Ñîöèàëäåìîêðàòèòå íà Çîðàí Çàåâ îáÿâèõà ïðåäè äíè, ÷å ñà ãîòîâè äà ñôîðìèðàò êàáèíåò ñ ïàðëàìåíòàðíàòà ïîäêðåïà íà àëáàíñêèòå ïàðòèè, êîèòî îò ñâîÿ ñòðàíà ïîñòàâÿò ðåäèöà óñëîâèÿ çà ïî-øèðîêà óïîòðåáà íà àëáàíñêèÿ åçèê â ñòðàíàòà, íàðàâíî ñ ìàêåäîíñêèÿ.

èçòî÷íèê: dnes.dir.bg

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