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Äâîåí àòåíòàò âçå 74 æåðòâè â Èðàê


15 ñåïòåìâðè 2017 10:17   200 ïðî÷èòà

Ñíèìêà: Reuters
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Ñíèìêà: Reuters

Òîâà å íàé-ñìúðòîíîñíîòî íàïàäåíèå ñëåä ïðîãîíâàíåòî íà ÈÄÈË îò Ìîñóë


Íàé-ìàëêî 74 äóøè, ñðåä êîèòî ñåäåì èðàíöè, ñà óáèòè â äâîåí àòåíòàò â Íàñèðèÿ, Þæåí Èðàê, çà êîéòî ïîå îòãîâîðíîñò "Èñëÿìñêà äúðæàâà", ïðåäàäå Ôðàíñ ïðåñ.

"Óáèòèòå âå÷å ñà 74, à ðàíåíèòå - 93", ñúîáùè çàìåñòíèê-ãåíåðàëíèÿò äèðåêòîð íà çäðàâåîïàçâàíåòî íà ïðîâèíöèÿ Äè Êàð Àáäåë Õóñåèí àë Äæàáðè.

Òîâà å íàé-ñìúðòîíîñíîòî íàïàäåíèå â Èðàê îòêàêòî ãðóïèðîâêàòà "Èñëÿìñêà äúðæàâà" áå ïðîãîíåíà îò âòîðèÿ ïî ãîëåìèíà ãðàä Ìîñóë â íà÷àëîòî íà þëè.

Íÿêîëêî âúîðúæåíè ìúæå, îáëå÷åíè êàòî ÷ëåíîâå íà âîåíèçèðàíèòå îòðÿäè Õàøä àø Øààáè îòêðèëè îãúí ïî ïîñåòèòåëèòå íà ðåñòîðàíò, à ñëåä òîâà ñå êà÷èëè â êîëà è ñå ñàìîâçðèâèëè íà êîíòðîëíî-ïðîïóñêàòåëåí ïóíêò íà ñèëèòå çà ñèãóðíîñò áëèçî äî ãðàä Íàñèðèÿ, íà 300 êì þæíî îò Áàãäàä.

Ðàäèêàëíàòà ñóíèòñêà ãðóïèðîâêà "Èñëÿìñêà äúðæàâà" çàÿâè â ïðîïàãàíäíàòà ñè ìåäèÿ Àìàê, ÷å íÿêîëêî êàìèêàäçåòà ñà ó÷àñòâàëè â íàïàäåíèåòî, â êîåòî ñà óáèòè "äåñåòêè øèèòè".

Íàïàäåíèåòî áå èçâúðøåíî íà ìàãèñòðàëà, ïî êîÿòî ðåäîâíî ïúòóâàò ïîêëîííèöè è ïîñåòèòåëè îò ñúñåäåí Èðàí, ïîñåùàâàùè èðàêñêèòå ñâåùåíè øèèòñêè ãðàäîâå Íàäæàô è Êåðáàëà.

Èçïîëçâàíè ñà ìàòåðèàëè íà ÁÒÀ.

èçòî÷íèê: btvnovinite.bg

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