

ЦИК обяви имената на всички 240 депутати от 44-тото Народно събрание

2 април 2017 10:34 168 прочита



Снимка: iStock



Снимка: iStock Снимка: iStock В него не са отразени депутатите, които са избрани в два многомандатни района

Централната избирателна комисия (ЦИК) публикува списъка с имената на всички 240 народни представители в 44-тото Народно събрание. В списъка не са отразени депутатите, които са избрани в два многомандатни района. След като тези кандидати посочат избора си, мястото им ще бъде освободено и съответно заето от следващия в листата. Тези депутати трябва да заявят желанието си в рамките на един ден. 1 МИР – Благоевград ПП ГЕРБ

1.Цветан Цветанов

2.Александър Манолев

3.Стефан Апостолов

4.Георги Динев

5.Даниела Савеклиева „БСП за България“

1.Тома Томов

2.Богдан Боцев

3.Николай Бошкилов „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“

1.Атанас Стоянов

2.ДПС

3.Делян Пеевски

4.Елхан Кълков 2 МИР – Бургас

ПП ГЕРБ

1.Ивелина Василиева

2.Ася Пеева

3.Диана Саватева

4.Димитър Петров

5.Диана Йорданова

6.Жечо Станков „БСП за България“

1.Петър Кънев

2.Димитър Стоянов

3.Николай Тишев

4.Тодор Байчев „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“

1.Валери Симеонов

2.Христиан Митев ДПС

1.Камен Костадинов

2.Ангел Исаев 3 МИР – Варна

ПП ГЕРБ

1.Лиляна Павлова

2.Таня Петрова

3.Павел Христов

4.Красен Кралев

5.Стоян Пасев

6.Нели Петрова „БСП за България“

1.Стефан Данаилов

2.Иван Иванов

3.Анелия Клисарова

4.Георги Андреев „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“

1.Валентин Касабов

2.Николай Александров ДПС

1.Ерджан Ебатин ПП „ВОЛЯ“

1.Веселин Марешки

2.Симеон Найденов 4 МИР – Варна

ПП ГЕРБ

1.Цветан Цветанов

2.Клавдия Григорова-Ганчева

3.Станислава Стоянова „БСП за България“

1.Весела Лечева

2.Явор Божанков

3.Валентин Ламбев „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“

1.Милен Михов ДПС

1.Камен Костадинов 5 МИР – Видин

ПП ГЕРБ

1. Владимир Тошев „БСП за България“

1.Филип Попов

2.Цветан Топчиев „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“

1.Росен Иванов 6 МИР – Враца

ПП ГЕРБ

1.Петя Аврамова

2.Красен Кръстев „БСП за България“

1.Иван Генов

2.Николай Иванов "Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО"

1.Красимир Богданов ПП "Воля"

1.Слави Дичев Нецов 7 МИР – Габрово

ПП ГЕРБ

1.Томислав Дончев

2.Николай Сираков „БСП за България“

1.Кирил Добрев "Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО"

1.Борис Борисов 8 МИР – Добрич

ПП ГЕРБ

1.Пламен Манушев

2.Живко Мартинов „БСП за България"

1.Красимир Янков

2.Даниел Йорданов „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО"

1.Йордан Илиев Йорданов ДПС

1.Хасан Адемов 9 МИР – Кърджали

ПП ГЕРБ

1.Цвета Караянчева „БСП за България“

1.Александър Симов ДПС

1.Мустафа Карадайъ

2.Хасан Исмаил

3.Ерол Осман Мехмед 10 МИР – Кюстендил

ПП ГЕРБ

1.Кирил Калфин

2. Ивайло Константинов „БСП за България“

1.Валери Жаблянов

2.Иван Ибришимов 11 МИР – Ловеч

ПП ГЕРБ

1. Николай Нанков

2. Иван Миховски „БСП за България“

1.Милко Недялков

2. Валентина Найденова ДПС

1.Джейхан Ибрямов 12 МИР – Монтана

ПП ГЕРБ

1.Дилян Димитров

2.Ирена Димова „БСП за България"

1.Атанас Костадинов

2.Илиян Тимчев ДПС

1.Димитър Аврамов 13 МИР – Пазарджик

ПП ГЕРБ

1.Екатерина Гечева-Захариева

2.Димитър Гечев

3.Даниела Малешкова

4. Десислава Тодорова „БСП за България“

1.Славчо Велков

2.Йордан Младенов

3. Надя Клисурска-Жекова „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“

1.Станислав Станилов ДПС

1.Делян Пеевски 14 МИР – Перник

ПП ГЕРБ

1.Красимир Велчев

2. Александър Александров „БСП за България“

1.Станислав Владимиров

2.Любомир Бонев 15 МИР – Плевен

ПП ГЕРБ

1.Ивайло Московски

2. Владислав Николов

3. Пламен Петров „БСП за България“

1.Васил Антонов

2.Стефан Бурджев

3.Чавдар Велинов „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО"

1.Красимир Каракачанов ДПС

1.Велислава Кръстева ПП „Воля"

1.Полина Цанкова-Христова 16 МИР - Пловдив град

ПП ГЕРБ

1.Бойко Борисов

2.Спас Гърневски

3.Менда Стоянова

4.Вежди Рашидов

5.Атанас Ташков „БСП за България“

1.Иво Христов

2.Георги Йорданов

3.Теодора Халачева „Обединени патриоти – НФСБ, АТА и ВМРО“

1.Славчо Атанасов

2.Александър Сиди ПП „Воля"

1.Нина Миткова 17 МИР - Пловдив област

ПП ГЕРБ

1.Константин Попов

2.Запрян Янков

3.Младен Шишков

4.Христо Грудев „БСП за България"

1.Георги Търновалийски

2.Манол Генов

3.Димитър Георгиев

4.Веска Ненчева „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА И ВМРО"

1.Борис Ячев ДПС

1.Джевдет Чакъров ПП „Воля"

1.Дора Христова 18 МИР – Разград

ПП ГЕРБ

1.Десислава Атанасова „БСП за България"

2.Денчо Бояджиев ДПС

1.Ахмед Ахмедов

2.Ихсан Хаккъ 19 МИР – Русе

ПП ГЕРБ

1.Пламен Нунев

2.Светлана Найденова

3.Андриан Райков „БСП за България"

1.Крум Зарков

2.Георги Стоилов

3.Пенчо Милков „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО"

1.Искрен Веселинов ДПС

1.Бюрхан Абазов 20 МИР – Силистра

ПП ГЕРБ

1.Владислав Горанов „БСП за България"

1.Стоян Мирчев „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО"

1.Александър Сабанов ДПС

1.Рамадан Аталай 21 МИР – Сливен

ПП ГЕРБ

1.Десислава Танева

2.Галя Захариева „БСП за България"

1.Таско Ерменков

2.Кольо Милев „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО"

1.Петър Петров ПП „Воля"

1.Гергана Стефанова 22 МИР – Смолян

ПП ГЕРБ

1.Даниела Дариткова-Проданова

2.Недялко Славов „БСП за България"

1.Дора Янкова ДПС

1.Хайри Садъков 23 МИР – София

ПП ГЕРБ

1.Томислав Пейков Дончев

2.Димитър Борисов Главчев

3.Александър Руменов Ненков

4.Милена Цветанова Дамянова

5.Данаил Димитров Кирилов

6.Теодора Радкова Георгиева

7.Валентин Алексиев Николов

8.Александър Койчев Иванов "БСП за България"

1.Жельо Иванов Бойчев

2.Христо Танчев Проданов

3.Георги Георгиев Михайлов

4.Румен Василев Гечев

5.Ирена Тодорова Анастасова

6.Румен Николов Георгиев „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“

1.Валери Симеонов Симеонов ПП „Воля“

1.Албена Владимирова Найденова 24 МИР – София

ПП ГЕРБ

1.Владислав Иванов Горанов

2.Борислав Иванов Борисов

3.Георги Евдокиев Марков

4.Джема Маринова Грозданова

5.Тома Любомиров Биков

6.Валентин Иванов Радев "БСП за България"

1.Стефан Ламбов Данаилов

2.Георги Страхилов Свиленски

3.Димитър Иванов Данчев

4.Нона Кръстева Йотова „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“

1.Юлиан Кръстев Ангелов ПП „Воля“

1.Пламен Трифонов Христов 25 МИР – София

ПП ГЕРБ

1.Бойко Методиев Борисов

2.Христо Георгиев Гаджев

3.Теменужка Петкова

4.Станислав Стоянов Иванов

5.Лъчезар Богомилов Иванов

6.Антон Динев Тодоров "БСП за България"

1.Корнелия Петрова Нинова

2.Николай Иванов Цонков

3.Михаил Ивайлов Христов

4.Антон Константинов Кутев

5.Петър Бойков Витанов „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“

1.Десислав Славов Чуколов

2.Георги Колев Колев ПП „Воля“

1.Веселин Найденов Марешки 26 МИР София-област

ПП ГЕРБ

1.Николина Ангелкова

2.Валентин Милушев

3.Васил Цветков "БСП за България"

1.Иван Ченчев

2.Радослав Стойчев

3.Лало Кирилов „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“

1.Явор Нотев ПП „Воля“

1.Албена Найденова 27 МИР - Стара Загора

ПП ГЕРБ

1.Емил Христов

2.Борис Кърчев

3.Маноил Манев

4.Радостин Танев "БСП за България"

1.Драгомир Стойнев

2.Донка Симеонова

3.Георги Гьоков

4.Спас Панчев „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“

1.Маргарита Николова ДПС

1.Халил Летифов ПП „Воля“

1.Кръстина Таскова

28 МИР – Търговище

ПП ГЕРБ

1.Теменужка Петкова "БСП за България"

1.Светла Бъчварова-Пиралкова ДПС

1.Мустафа Карадайъ

2.Имрен Мехмедова 29 МИР – Хасково

ПП ГЕРБ

1.Делян Добрев

2.Станислав Дечев

3.Евгения Ангелова „БСП за България"

1.Елена Йончева

2.Никола Динков

3.Виолета Желева „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“

1.Павел Шопов ДПС

1.Йордан Цонев 30 МИР – Шумен

ПП ГЕРБ

1.Румен Генов

2.Димитър Александров "БСП за България"

1.Иван Иванов „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“

1.Емил Симеонов ДПС

1.Нигяр Джафер

2.Хамид Хамид 31 МИР – Ямбол

ПП ГЕРБ

1.Юлиян Папашимов "БСП за България"

1.Кристиян Вигенин

2.Николай Пенев „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“

1.Волен Сидеров източник: btvnovinite.bg Още за: ЦИК имена събрание Още от: България и свят



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