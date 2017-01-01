Íîâèíèòå íà þãîçàïàäíà Áúëãàðèÿ
Áàíè÷êè-ìúôèíè ñ ãîòîâè êîðè, ãúáè è ñèðåíà Íåéíî âåëè÷åñòâî àðîíèÿòà - ñâàëÿ âèñîêî êðúâíî è óíèùîæàâà ðàêîâè êëåòêè Íàïðàâåòå ñè ñàìè: 100% íàòóðàëíî ìàñëî çà áúðç òåí è êðàñèâà êîæà
 ×åòâúðòúê, 08 ÞíèÔîðóìÊëþêè
   ÐåãèñòðàöèÿÇàáðàâåíà ïàðîëà
ÎáùåñòâîÊðèìèÕàéëàéôÏîëèòèêàÁèçíåñÎòáëèçîÑèíÿ ëàìïàÁúëãàðèÿ è ñâÿòËþáîïèòíîÐåëàêñÑïîðòÑìÿõÎáÿâè

13 æåðòâè íà àòàêèòå â Òåõåðàí, íàïàäàòåëèòå - èðàíöè îò ÈÄ


8 þíè 2017 10:16   143 ïðî÷èòà

Àÿòîëàõúò íà Èðàí Àëè Õàìåíåé: Òåçè ôîéåðâåðêè íÿìà äà èìàò åôåêò âúðõó Èðàí. Ñí.: ÁÒÀ
Àÿòîëàõúò íà Èðàí Àëè Õàìåíåé: Òåçè ôîéåðâåðêè íÿìà äà èìàò åôåêò âúðõó Èðàí. Ñí.: ÁÒÀ


Àÿòîëàõúò íà Èðàí Àëè Õàìåíåé: Òåçè ôîéåðâåðêè íÿìà äà èìàò åôåêò âúðõó Èðàí. Ñí.: ÁÒÀ

13 ñà æåðòâèòå íà íàïàäåíèÿòà â Òåõåðàí, êîèòî àÿòîëàõúò íàðå÷å "ôîéåðâåðêè". Îò ñïåöñëóæáèòå òâúðäÿò, ÷å èçâúðøèòåëèòå ñà èðàíöè, ïðèñúåäèíèëè ñå êúì ÈÄ.

Òðèíàäåñåò ñòàíàõà æåðòâèòå íà íàïàäåíèÿòà ñðåùó èðàíñêèÿ ïàðëàìåíò è ìàâçîëåÿ íà îñíîâàòåëÿ íà Èñëÿìñêàòà ðåïóáëèêà àÿòîëàõ Õîìåéíè, çà êîèòî îòãîâîðíîñò ïîå ñóíèòñêàòà äæèõàäèñòêà ãðóïèðîâêà "Èñëÿìñêà äúðæàâà", ïðåäàäå Ðîéòåðñ

Àãåíöèÿòà ñå ïîçîâà íà çàìåñòíèê-ìèíèñòúðà íà âúòðåøíèòå ðàáîòè íà Èðàí Ìîõàìàä Õîñåèí Çîëôàãàðè, öèòèðàí îò äúðæàâíàòà èðàíñêà ðàäèî-òåëåâèçèîííà êîìïàíèÿ ÈÐÈÁ.

Ðàíåíèòå â àòàêèòå çà 43, äîïúëíè òîé.

Ïðåäñòàâèòåë íà èðàíñêèòå ñëóæáè çà ñèãóðíîñò êàçà, ÷å íàïàäàòåëèòå ñà áèëè èðàíñêè ãðàæäàíè, ïðåäàäîõà Ðîéòåðñ è Àñîøèåéòåä ïðåñ, íà êîèòî ñå ïîçîâà ÁÒÀ.

Â èíòåðâþ çà èðàíñêàòà äúðæàâíà òåëåâèçèÿ Ðåçà Ñåéôîëàõè, ïðåäñòàâèòåë íà Âèñøèÿ íàöèîíàëåí ñúâåò çà ñèãóðíîñò íà Èðàí, êàçà, ÷å èçâúðøèòåëèòå íà äâîéíàòà àòàêà ñà îò Èðàí. Òîé íå íàâëåçå â ïîäðîáíîñòè.

"Îòíîñíî ñàìîëè÷íîñòòà íà íàïàäàòåëèòå òðÿáâà äà êàæà, ÷å òå ñà îò íÿêîè ÷àñòè íà Èðàí è ñà ñå ïðèñúåäèíèëè êúì Äàåø", çàÿâè èðàíñêèÿò ïðåäñòàâèòåë.

Ïåòèìà äóøè áÿõà àðåñòóâàíè â Òåõåðàí ñëåä àòåíòàòà è ñå ðàçñëåäâàò, çàÿâè íà÷àëíèêúò íà ïîëèöèÿòà íà èðàíñêàòà ñòîëèöà Õîñåèí Ñàäæåäèíèÿ, öèòèðàí îò àãåíöèÿ ÈÑÍÀ.

Àÿòîëàõúò: Ùå áúäàò åëèìèíèðàíè

Èðàíñêèÿò âúðõîâåí ëèäåð àÿòîëàõ Ñàéåä Àëè Õàìåíåé îïðåäåëè àòåíòàòà â Òåõåðàí êàòî îáèêíîâåíè "ôîéåðâåðêè" è çàÿâè, ÷å òîé íÿìà äà ïîïðå÷è íà áîðáàòà íà ñòðàíàòà ñðåùó òåðîðèçìà, ïðåäàäå Ðîéòåðñ.

"Òåçè ôîéåðâåðêè íÿìà äà èìàò åôåêò âúðõó Èðàí. Òå ñêîðî ùå áúäàò åëèìèíèðàíè", óâåðè òîé. "Òå ñà ïðåêàëåíî ìàëêè, çà äà ïîâëèÿÿò íà âîëÿòà íà èðàíñêèÿ íàðîä è íåãîâèòå ïðåäñòàâèòåëè", ïîä÷åðòà Õàìåíåé. Òîé äîáàâè, ÷å Èðàí, êîéòî ïîìàãà íà ñèðèéñêèÿ ïðåçèäåíò Áàøàð Àñàä ñðåùó áóíòîâíèöèòå, âêëþ÷âàùè áîéöè íà ãðóïèðîâêàòà "Èñëÿìñêà äúðæàâà", å ïðåäîòâðàòèë ïî-òåæêè íàïàäåíèÿ ÷ðåç âúíøíàòà ñè ïîëèòèêà.

"Àêî Èðàí íå áåøå ñå èçïðàâèë ñðåùó òåðîðèñòèòå òàì, êúäåòî å ÿäðîòî íà òîçè ðàçêîë, ùÿõìå äà ñå èçïðàâèì ñðåùó ïîâå÷å àòàêè", ïîä÷åðòà Õàìåíåé.

ÈÄÈË ïðåäóïðåäè Òåõåðàí

"Èñëÿìñêà äúðæàâà" ïóáëèêóâà èçÿâëåíèå, ñ êîåòî ïîå îòãîâîðíîñòòà çà àòåíòàòèòå â Èðàí. Ñïîðåä ãðóïèðîâêàòà íàïàäåíèÿòà ñà èçâúðøåíè îò ïåòèìà íåéíè áîéöè, èçïîëçâàëè ïóøêè, ãðàíàòè è æèëåòêè ñ åêñïëîçèâè. Òå áèëè óáèëè è ðàíèëè áëèçî 60 äóøè, ïðåäè äà çàãèíàò.

Ñóíèòñêàòà ãðóïèðîâêà çàïëàøè øèèòñêîòî ìíîçèíñòâî â Èðàí ñ îùå íàïàäåíèÿ. Äîêàòî â ñòðàíàòà íå áúäå âúâåäåíî øåðèàòñêîòî ïðàâî, "õàëèôàòúò íÿìà äà ïðîïóñíå âúçìîæíîñò äà ïðîëåå êðúâòà èì", ïðåäóïðåäè ÈÄ.

Òåõåðàí vs. Òðúìï

Èðàíñêèÿò âúíøåí ìèíèñòúð Ìîõàìàä Äæàâàä Çàðèô îïðåäåëè ðåàêöèÿòà íà àìåðèêàíñêèÿ ïðåçèäåíò Äîíàëä Òðúìï íà ñìúðòîíîñíèòå àòàêè â Òåõåðàí êàòî "îòáëúñêâàùà".

"Îòáëúñêâàùî èçÿâëåíèå (îò Áåëèÿ äîì)... òúé êàòî èðàíöèòå ñå ïðîòèâîïîñòàâÿò íà òåðîð, ïîäêðåïåí îò àìåðèêàíñêè êëèåíòè", ïèøå Çàðèô â ïîñò â ñîöèàëíàòà ìðåæà „Òóèòúð“.

Êîìåíòàðúò å â îòãîâîð íà çàÿâëåíèåòî íà Òðúìï, ÷å "äúðæàâèòå, êîèòî ñïîíñîðèðàò òåðîðèçìà ìîæå äà ñòàíàò æåðòâà íà çëîòî, êîåòî íàñúð÷àâàò".

èçòî÷íèê: dnes.dir.bg

Îùå çà: æåðòâè  àòàêè  Òåõåðàí Îùå îò: Áúëãàðèÿ è ñâÿò

Äîáàâè/ãëàñóâàé â Ñâåæî   Ñïîäåëè âúâ Ôåéñáóê Çàïîìíè    Çà ïå÷àò

Âàøèÿò êîìåíòàð

ÂÀÆÍÎ! Ïðàâèëà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàð

Èìå



Êîìåíòàð



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